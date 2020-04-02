В Роспотребнадзоре дали рекомендации по покупкам на время карантина
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов в период пандемии нового типа коронавируса COVID-19. Соответствующая информация была опубликована на сайте ведомства.
Так специалисты Роспотребнадзора посоветовали отказаться от покупок впрок. В ведомстве напомнили, что в просроченных крупах, сухофруктах и орехах могут завестись амбарные вредители.
«Продовольственные магазины работают в постоянном режиме и поддерживают неснижаемый объем основных продуктов питания», — говорится в сообщении.
Кроме того, специалисты приобретать скоропортящиеся продукты в последнюю очередь, а сначала покупать те, которые хранятся при комнатной температуре. Особое внимание следует уделять сроку годности товаров и условиям их хранения в магазине.
Также Роспотребнадзор советует протирать салфеткой ручки корзин и тележек, а также держать их в перчатках.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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