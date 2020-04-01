Цена российской нефти стала отрицательной

<img src="//img.gazeta.ru/files3/818/12930818/2020-01-21T140319Z_597740507_RC2EKE97LVYX_RTRMADP_3_INDIA-OIL-RUSSIA-pic905-895x505-95441.jpg">

Экспортная цена российской нефти марки Urals стала отрицательной, сообщает агентство Argus.

На фоне обвала мировых цен на энергоносители в конце марта российские котировки показали отрицательные значения до минус 1200 руб. То есть расходы на транспортировку и экспортную пошлину превысили среднюю стоимость Urals.

Продолжительный период низких цен может привести к тому, что продажи российской нефти перестанут приносить прибыль, беспокоятся поставщики.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Bloomberg узнал об отказе России увеличивать добычу нефти с 1 апреля

— Россия готова к диалогу с Саудовской Аравией для стабилизации энергетических рынков

— Стоимость нефти Brent опустилась ниже $25