Цена российской нефти стала отрицательной
Экспортная цена российской нефти марки Urals стала отрицательной, сообщает агентство Argus.
На фоне обвала мировых цен на энергоносители в конце марта российские котировки показали отрицательные значения до минус 1200 руб. То есть расходы на транспортировку и экспортную пошлину превысили среднюю стоимость Urals.
Продолжительный период низких цен может привести к тому, что продажи российской нефти перестанут приносить прибыль, беспокоятся поставщики.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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