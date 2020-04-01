Bloomberg узнал об отказе России увеличивать добычу нефти с 1 апреля
Россия не планирует наращивать добычу нефти после прекращения договоренностей ОПЕК+. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к правительству источники.
Поставки Саудовской Аравии выросли свыше 12 млн баррелей в день. Однако, по сведениям агентства, Россия воздержится от роста добычи, так как это экономически не выгодно.
Как считает главный аналитик Energy Aspect Амрита Сен, Москве и Эр-Рияду вскоре придется сократить добычу из-за перенасыщения рынка.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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