В Петербурге приостановили работу табачные заводы

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Табачные заводы под Петербургом приостановили работу из-за коронавируса. Об этом сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что они закрылись до 4 апреля, однако мера может быть продлена.

Приостановка деятельности заводов связана с тем, что правительство России исключило табачные изделия из списка товаров первой необходимости.

По мнению производителей, эта ситуация может привести к дефициту. Кроме того, на прилавках может появиться некачественная табачная продукция.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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