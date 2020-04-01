Россия готова к диалогу с Саудовской Аравией для стабилизации энергетических рынков

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В Кремле отметили, что Россия готова к диалогу с другими странами, чтобы достичь согласия и наладить ситуацию на нефтяных рынках. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По словам Пескова, в настоящее время отношения России с Саудовской Аравией находятся на достаточно высоком уровне.

«Наши двусторонние отношения позволяют при необходимости осуществлять достаточно эффективный диалог», — подчеркнул Песков.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Россия, Соединенные Штаты и Саудовская Аравия будут совместно искать выход из нынешней ситуации на мировом нефтяном рынке.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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