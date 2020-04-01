В «Партии роста» оценили меры властей по поддержке бизнеса в пандемию

Зампред «Партии роста» Виктор Звагельский в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал меры по поддержке среднего и малого бизнеса, предпринятые российскими властями на фоне пандемии.

«Во-первых, если говорить по поводу действий по защите малого и среднего бизнеса — в краткосрочной перспективе это будет работать. В то же время власти нас убеждают, что пандемия и все эти жесткие меры — они достаточно надолго, и если надолго — эти меры, мягко говоря, будут только полумерами. Нужно выбрать что-то одно — либо делать жесткую изоляцию, на чем сейчас настаивает Москва и присоединяется все больше и больше регионов. И тогда, наверное, надо идти по западному пути и стараться на очень долго сохранить людям их зарплаты на хотя бы 70-80% уровне — как это делается в наиболее пострадавших европейских странах, США», — заявил он.

По мнению Звагельского, никакими налоговыми каникулами — в существующем виде — вопрос компенсации убытков не решить.

«В краткосрочной перспективе налоговые каникулы, в первую очередь — налог на прибыль, на другие виды налогов — не затрагивая НДС, работать будет. Но если мы говорим о трех-четырехмесячной изоляции, то надо обязательно затрагивать НДС. Потому что о каком налоге на прибыль и оптимизации его будет идти речь, если ее [прибыли] вообще не будет?» — задался вопросом политик.

По словам Звагельского, если сами бизнесы исчезнут, то некому будет выдавать кредиты на зарплаты.

«Бизнесы исчезают, и мы это видим. И вообще не затронут вопрос банковского сектора — банки сейчас под шумок поднимают проценты, все пролонгации и выдачи новых кредитов идут под более высокие проценты. Не потому, что банки — алчные жирные коты, <...> а потому что они заложники политики Центробанка. И пока ЦБ не компенсирует это коммерческим банкам — которые порой бывают и представителями малого или среднего бизнеса, они просто не выживут, если не будут поднимать проценты. Что касается мер защиты бизнеса, предложенных президентом, то наиболее действенные — это снижение страховых взносов до 15%, это выдача нулевых кредитов под зарплаты», — добавил он.

По мнению Звагельского, если бизнесы будут продолжать не функционировать после 5 и 14 апреля — нужны другие меры.

«Выражаясь популистским языком, если вы создаете нам такой жесткий — оправданный — «концлагерь», то давайте деньги. Надо просто людям давать деньги. Если вы хотите, чтобы люди сидели два месяца на жестком карантине, обеспечьте их устойчивой заработной платой. Причем не за счет работодателей, которые на ладан дышат, а за счет государства. <...> Это не такая маленькая сумма [для бюджета], но она хотя бы удержит людей на плаву», — отметил он.

«В России, наверное, это действительно работает. Устойчивая нестраховая медицина позволяет нам не идти по пути Италии, Испании — у нас нет такого жуткого прироста. У нас строятся медцентры, больницы в краткий срок — это замечательно, мы работаем на опережение и успешно.Мы первый раз с этим столкнулись, и давать какие-то рецепты достаточно сложно», — продолжил Звагельский.