Курс доллара превысил 79 рублей на открытии торгов

На открытии торгов в среду, 1 апреля, рубль снизился к доллару и евро, гласят данные Мосбиржи.

По данным на 10.05 мск, курс доллара увеличился на 68 коп., до 79,05 руб. В свою очередь, курс евро повысился на 28 коп. и составил 86,78 руб.

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Колебания рынка начались из-за пандемии коронавируса и после развала сделки ОПЕК+, которая поддерживала мировые цены на нефть. Страны-экспортеры не смогли достигнуть соглашения и в результате с 1 апреля они не будут связаны ограничениями на добычу.

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