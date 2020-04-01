ФНС получила доступ к данным об электронных кошельках россиян

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С 1 апреля банки будут автоматически уведомлять Федеральную налоговую службу (ФНС) об открытии россиянами персонифицированных электронных кошельков, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Кроме того, банки будут передавать ФНС информацию об операциях по электронным кошелькам при налоговой проверке.

До сих пор такой порядок действовал только для банковских счетов.

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