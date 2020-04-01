Россиянам с 1 апреля проиндексируют социальные пенсии на 6,1%

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В России с 1 апреля проиндексированы социальные пенсии, передает РИА «Новости».

Кроме социальных, повышаются также пенсии по государственному обеспечению военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, людей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», пострадавшим из-за радиационных и техногенных катастроф и других категорий граждан.

Данное повышение затронет около 4 миллионов россиян.

Размер индексации в 2018 году составил 2,9%, а в 2019 году — 2%.

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