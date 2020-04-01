Lamborghini начинает выпуск хирургических масок на фоне пандемии коронавируса

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Итальянская компания по производству спортивных автомобилей Automobili Lamborghini объявила, что переоборудует часть мастерских завода для пошива хирургических масок и защитных медицинских экранов для лица, сообщается на сайте компании.

Средства медицинской защиты будут предоставляться больнице в Болонье, где в настоящее время борются с пандемией COVID-19.

Ожидается, что завод будет производить 1000 масок и 200 защитных экранов в день.

Италия занимает первое место в Европе по распространению коронавируса. По последним данным, в стране зафиксированы более 105 тысяч случаев заражения коронавирусом, погибли более 12 тысяч человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.