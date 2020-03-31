Жителей Москвы и Подмосковья освободят от платы за капремонт на три месяца

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В Москве и Подмосковье собственники жилья в многоквартирных домах на три месяца освобождаются от взносов за капитальный ремонт. Соответствующие указы опубликованы на сайте мэра Москвы Сергея Собянина и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Мера действует с 1 апреля по 30 июня.

В России коронавирусом заразились 1837 человек. Около 30 регионов ввели режим самоизоляции для граждан.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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