Крупные ритейлеры в РФ намерены отказаться от приема наличных из-за коронавируса

<img src="//img.gazeta.ru/files3/242/12924242/Depositphotos_332835780_l-2015-pic905-895x505-85932.jpg">

Некоторые крупные ритейлеры и службы доставки в России хотят отказаться от принятия наличных денег и перейти на бесконтактную оплату в связи с коронавирусной ситуацией. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на сообщение онлайн-ритейлера Wildberries.

Как отмечается, ряд компаний уже договорились, что будут осуществлять доставку товаров на территории России только в случае бесконтактного способа оплаты, в том числе через пункты выдачи. При этом наличные средства, а также банковские карты временно приниматься не будут. Кроме того, планируется ввести предоплату на сайте или в приложении.

Также в рамках антикоронавирусных мер в пункты выдачи начнут пускать только по одному человеку, а все торговые залы и примерочные – закроют.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в мире число инфицированных COVID-19 превысило 785 тыс. При этом смогли выздороветь 165 тыс. человек, а погибли — 37 818.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ЦБ посоветовал из-за COVID-19 выдерживать банкноты перед загрузкой в банкоматы

— Магазины Zara и Bershka могут временно закрыть в России

— Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением