Польская PGNiG сообщает, что выиграла у «Газпрома» дело на $1,5 млрд

<img src="//img.gazeta.ru/files3/494/12852494/plyn_plynovod_ukrajina_gazprom_galerie-980-pic905-895x505-39629.jpg">

Польская нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что выиграла у российского «Газпрома» арбитраж на $1,5 млрд, передает РИА «Новости».

По заявлению PGNiG, Стокгольмский арбитражный суд принял окончательное решение по иску польской стороны к «Газпрому». В частности, суд изменил формулу образования цены на покупку российского газа с 1 января 2014 года.

Решение суда указывает на наличие разницы в $1,5 млрд, которые должны быть возвращены «Газпромом», считает польская компания.

Ямальский контракт, по которому Россия поставляет в Польшу 10 млрд кубометров газа, действует до 2022 года. Польская сторона считает цену на газ по данному контракту завышенной.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Польша не станет продлевать контракт с «Газпромом»