Назван новый министр финансов Украины

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Депутаты Верховной рады Украины выбрали нового министра финансов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Им стал экс-замглавы администрации бывшего президента страны Петра Порошенко Сергей Марченко.

Во время внеочередного заседания Рады свои голоса за него отдали 256 человек, что на 30 больше необходимого минимума.

Ранее Марченко также занимал посты на различных уровнях в минфине Украины, работал государственной фискальной службе, комитете по вопросам финансов и банковской деятельности. До него пост министра финансов занимал Игорь Уманский.

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