«Известия»: более четверти новых мощностей российских ТЭС оказались не загружены

Четверть новых теплоэлектростанций, которые были построены по программе обновления энергосистемы после реформирования РАО ЕЭС, по сути простаивает, пишут «Известия» со ссылкой на данные ассоциации «Сообщество потребителей энергии» (СПЭ).

Данное положение дел частично вызвано техническими неполадками, недостаточной доходностью угольных ТЭС, а также необходимостью «резерва» мощности на случай пиковых нагрузок.

Кроме того, ряд по сути невостребованных электростанций были возведены в неудачном месте, утверждают специалисты отрасли. А некоторые предприятия попросту отказываются реализовывать дешевое электричество в виду того, что их бизнес-план изначально рассчитан на оплату «за мощность», даже если они вообще не будут включаться.

«В результате при расчете тарифа для оптовых покупателей электроэнергии учитываются и эти по факту простаивающие мощности электростанций. По оценкам ассоциации, их содержание обходится оптовому рынку в 30–40 млрд рублей ежегодно. Всего за прошлый год платежи по договорам на поставку мощности (ДПМ) составили 272,25 млрд рублей (+5,7 млрд к 2018-му)», — отмечает издание.

Для эффективного функционирования новых мощностей и тем самым снижения оптовых цен на энергорынке необходимо перевести такие ТЭС на оплату мощности в зависимости от выполнения плановой загрузки, предусмотренной в ДПМ, отмечают эксперты газеты. Сейчас же ДПМ-станции напоминают безработного с высоким пособием, который именно по этой причине не собирается трудоустраиваться. Поэтому существует объективная потребность во внедрении принципа «кто не работает, тот не ест», заключает издание.