РЖД подтвердили сохранение двух белорусских поездов в сообщении с Россией

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Два белорусских поезда продолжат курсирование в Москву и Санкт-Петербург и обратно во время введенных правительством ограничений на пересечение российской границы, подтвердили Российские железные дороги.

«Продолжат курсирование два поезда формирования Белорусских железных дорог: № 2/1 Минск – Москва и № 52/51 Брест, Минск – Санкт-Петербург», – говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Белорусских железных дорог заявляли об отсутствии уведомления от РЖД о прекращении сообщения с Белоруссией.

Правительство России приняло решение полностью закрыть границы России с другими странами с полуночи 30 марта в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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