РЖД разъяснили новые условия проезда в Калининград

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Новые условия для проезда пассажиров в Калининград введены в соответствии с распоряжением правительства об ограничении перемещения поездов через границы России, сообщается на сайте Российских железных дорог (РЖД).

Проезжать через российскую границу в транзитных поездах смогут лишь граждане России, имеющие в паспорте отметку о регистрации по месту жительства на территории Калининградской области, говорится в сообщении. Если же билет был оформлен на заграничный паспорт, необходимо иметь при себе внутренний российский паспорт с соответствующими отметками.

При этом график движения поездов до Калининградской области остается неизменным, отмечается в заявлении.

Ранее правительство России приняло решение полностью закрыть границы России с другими странами с полуночи 30 марта в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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