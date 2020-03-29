Кредиторы обанкротившейся OneWeb не получат свои деньги

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Кредиторы обанкротившейся британской спутниковой компании OneWeb не получат свои деньги, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление компании.

Согласно документу, крупнейшим кредитором по необеспеченным долгам OneWeb является компания Arianespace с суммой более $238 млн.

29 марта OneWeb, чьи спутники связи запускаются российскими ракетами-носителями «Союз» с космодромов Байконур, Восточный и Куру, подала заявление о банкротстве в суд американского штата Нью-Йорк.

Банкротство компании наступило на фоне осложнения ситуации в мировой экономике, на которую повлияла пандемия коронавируса COVID-19.

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