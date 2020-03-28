Кабмин одобрил в основном проект транспортной стратегии России до 2035 года, сообщается на сайте правительства РФ.

Проект транспортной стратегии внесен Минтрансом России.

Его реализация должна обеспечить связанность российских территорий, экономически эффективную перевозку грузов, доступность, качество и безопасность транспортных услуг для населения, а также встраивание транспортной системы России в международные транспортные коридоры.