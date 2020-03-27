Украина согласовала с МВФ увеличение финансовой поддержки до $8 млрд
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Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что страна и Международный валютный фонд договорились увеличить новую программу с $5 млрд до $8 млрд, пишет РИА «Новости».
«Что касается Международного валютного фонда, сейчас мы как минимум можем получить увеличение программы до $8 млрд», — сказал Зеленский.
Президент добавил, что первый перевод может достигнуть $2 млрд.
Ранее Зеленский объявил, что ведутся переговоры с МВФ о предоставлении Киеву финансовой помощи для борьбы с последствиями коронавируса.
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