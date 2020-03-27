Карантин спровоцировал всплеск спроса на дрели и отвертки

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На фоне карантина из-за коронавируса магазины в России стали фиксировать повышенный спрос на строительные материалы и товары для дома.

Продажи товаров из этих категорий в интернет-магазине Ozon почти на 300% превысили стандартные показатели.

«Чаще всего покупают дрели-шуруповерты и отвертки, россияне планируют небольшие ремонтные работы — видимо, наконец появилось время повесить ту самую полочку или картину, которые уже давно ждут своего часа», — рассказала «Газете.Ru» директор по развитию бизнеса DIY & Household в Ozon Анна Карпова.

По данным сервиса «Авито», за последние три недели спрос на товары для ремонта увеличится на 31%. При этом активнее всего россияне интересовались стройматериалами.

Повышенный спрос в пресс-службе сервиса связали с тем, что сейчас многие уезжают на дачи, чтобы избежать заражения коронавирусом.

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