Сенат США принял пакет помощи на $2 трлн в связи с коронавирусом
Сенат Соединенных Штатов принял законопроект о выделении $2 трлн для стимулировании экономики в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил телеканал C-Span.
Обсуждение данного законопроекта продолжалось несколько дней. Глава государства Дональд Трамп обещал подписать документ, как только он поступит к нему на стол. Однако перед этим закон должен еще пройти через палату представителей.
Правительственная помощь в первую очередь предназначена населению, а также малому и среднему бизнесу. Так, $250 млрд будут направлены на прямые выплаты американцам и еще $350 млрд — на поддержку компаний в условиях кризиса, чтобы не допустить массовых увольнений.
По последним данным, число подтвержденных случаев коронавируса в США составляет более 68 500, погиб 1 031 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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