Эксперты оценили план США против экономического кризиса

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Эксперты считают, что беспрецедентные меры помощи, подготовленные американскими властями помогут поддержать замедляющуюся экономику страны, однако рецессии в США избежать уже не удастся. Об этом сообщают «Известия».

Ранее власти США приняли решение вложить $2 трлн в целях стабилизации своей экономики, уже сильно пострадавшей от коронавируса. По данным американских СМИ, палата представителей проголосовала за этот план, а Белый дом заручился одобрением сената. Верхняя палата должна дать свой вердикт к утру 26 марта по мск, затем документ должен подписать глава государства Дональд Трамп.

Правительственная помощь в первую очередь предназначена населению, а также малому и среднему бизнесу.

По словам аналитиков, такой вариант является самой эффективной мерой, ведь эти деньги быстро попадут в реальный сектор. Но побочным эффектом правительственной помощи, по мнению экспертов, станет рост бюджетного дефицита Соединенных Штатов.

Многие эксперты утверждают, что пока текст с пакетом стимулов не выложен в открытый доступ, трудно оценить его действенность. При этом, они солидарны во мнении, что в краткосрочной перспективе эти меры, безусловно, принесут пользу.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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