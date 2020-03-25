В Госдуме оценили доходы в бюджет от предложенных Путиным мер в полтриллиона рублей

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Повышение налога на дивиденды, выводимые за рубеж, принесет в бюджет России дополнительно около полутриллиона рублей.

Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Валентин Шурчанов, комментируя соответствующую инициативу Владимира Путина.

«Мне кажется, эта мера принесет в бюджет порядка полутриллиона рублей, если не больше. Это вполне возможно. Конечно, точную сумму нужно просчитывать. В этой системе еще никто толком не разобрался, даже Минфин все пытается разобраться. Но представляется, что сумма выйдет приличная», — сказал парламентарий.

Предложение президента о повышении налогов на дивиденды также поддержала депутат Ирина Гусева. Она назвала эту меру справедливой.

«Президент сказал очень правильно. О какой категории обеспеченных граждан идет речь — мы понимаем. Все справедливо, с моей точки зрения. Все пойдет в доходную часть бюджета. Я думаю, эта мера не для того, чтобы поправить наш бюджет, а для того, чтобы упорядочить налоговые отношения с определенной категорией граждан», — объяснила она.

В ходе своего обращения к нации Владимир Путин предложил повысить до 15% налоги на дивиденды, выводимые за рубеж. Все полученные средства будут направлены на меры соцподдержки.

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