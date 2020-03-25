Правительство выделило 1,4 млрд рублей на разработку средств профилактики COVID-19

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Роспотребнадзору 1,4 млрд рублей на разработку средств профилактики и диагностики коронавируса нового типа. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

Согласно представленному распоряжению, средства выделены из резервного фонда правительства.

Роспотребнадзор обязан следить за эффективным использованием средств и предоставить итоговый доклад до 1 февраля 2021 года.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По последним данным, в России выявлено 495 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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