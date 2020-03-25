США выделят около $6 трлн финансовой помощи из-за коронавируса

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Размер финансовой помощи, выделяемой в США в связи с пандемией коронавируса нового типа, составит около $6 трлн, заявил советник президента Соединенных Штатов по экономическим вопросам Ларри Кудлоу на пресс-конференции. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Кудлоу, $2 трлн будут выделены напрямую, $4 трлн – за счет кредитов федерального резерва. Он отметил, что данный пакет финансовой помощи, выделяемой широким слоям населения, станет самым значительным в истории США.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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