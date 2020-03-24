Продавец защитных костюмов «как у Путина» рассказал о возросшем спросе

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Представитель магазина Etivon рассказал «Газете.Ru» о резком повышении спроса на индивидуальные средства защиты и специализированные защитные костюмы из-за коронавируса.

«Каждый день их спрашивают, но их нет», — сказал собеседник издания.

В одном из таких костюмов больницу в Коммунарке, где лечат заразившихся коронавирусом, осматривал президент России Владимир Путин.

Как пояснили в Etivon, желтый защитный костюм, в который был одет глава государства, обеспечивает полную защиту от проникновения в организм биологически опасных веществ и неорганических химикатов.

При этом представитель магазина не смог сказать, способен ли этот костюм защитить от коронавируса.

«Я про коронавирус мало знаю. Если вирус попадает в третью категорию, тогда да», — подчеркнул он.

В Etivon также добавили, что партию защитных костюмов в магазине ранее приобрело Управление делами президента РФ.

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