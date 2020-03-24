Продавец защитных костюмов «как у Путина» рассказал о возросшем спросе

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Президент России Владимир Путин во время посещения больницы, предназначенной для пациентов с... Президент России Владимир Путин во время посещения больницы, предназначенной для пациентов с...
Президент России Владимир Путин во время посещения больницы, предназначенной для пациентов с...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Представитель магазина Etivon рассказал «Газете.Ru» о резком повышении спроса на индивидуальные средства защиты и специализированные защитные костюмы из-за коронавируса.

«Каждый день их спрашивают, но их нет», — сказал собеседник издания.

В одном из таких костюмов больницу в Коммунарке, где лечат заразившихся коронавирусом, осматривал президент России Владимир Путин.

Как пояснили в Etivon, желтый защитный костюм, в который был одет глава государства, обеспечивает полную защиту от проникновения в организм биологически опасных веществ и неорганических химикатов.

При этом представитель магазина не смог сказать, способен ли этот костюм защитить от коронавируса.

«Я про коронавирус мало знаю. Если вирус попадает в третью категорию, тогда да», — подчеркнул он.

В Etivon также добавили, что партию защитных костюмов в магазине ранее приобрело Управление делами президента РФ.

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