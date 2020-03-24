Индекс Мосбиржи вырос более чем на 7%
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Индекс Московской биржи увеличился в ходе торгов осле падения в понедельник, 24 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Так на 7,22% возрос индекс Мосбиржи до 2415,97 пункта.
В свою очередь индекс РТС поднялся на 9,23% до 965,32 пункта.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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