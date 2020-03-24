«Газпром нефть» продолжает наращивать добычу в Арктике

Освоение месторождений арктической зоны России является стратегической ставкой «Газпром нефти», заявил замгендиректора компании по разведке и добыче Вадим Яковлев.

Так, в прошлом году активы в Арктике принесли около 30% добычи всей компании.

В частности, на Новопортовском месторождении, благодаря вводу новых скважин, а также диджитал-технологиям, объем добычи вырос на 8% — до 7,7 млн тонн.

А уже в этом году проект «Новый порт» предусматривает добычу в 8 млн тонн. Также в рамках проекта разрабатывается и газовая инфраструктура.

На Восточно-Мессояхском месторождении, которое компания разрабатывает вместе с «Роснефтью» добыча выросла на 22%, а именно до 5,6 млн тонн нефтяного эквивалента. На проекте началось и освоение ачимовских залежей, запасы которых оцениваются в 35 млн тонн нефти, ресурсы — в 111 млн тонн. Скважины там демонстрируют дебит в 5-8 раз выше среднего показателя по активу.

Что же касается Приразломного месторождения, то в прошлом году добыча там сохранилась на уровне 3,14 млн тонн нефти. А в этом году на первом российском шельфовом проекте в Арктике будут введены в эксплуатацию еще три скважины.

Яковлев считает, что арктические запасы обеспечат ресурсное будущее как «Газпром нефти», так и всей отечественной нефтегазовой отрасли.

«Добыча там сопряжена со множеством технологических и организационных трудностей, однако активное освоение компанией арктических месторождений говорит о том, что мы успешно справляемся с решением этой задачи, гарантируя компании рост операционных и финансовых результатов и нарабатывая бесценный опыт реализации во многом уникальных проектов», - отметил он.