Акции «Роснефти» на Мосбирже выросли на 10% после старта buy back

Ценные бумаги «Роснефти» на открытии Московской биржи взлетели на 10% к уровню закрытия предыдущей сессии на фоне новостей о начале выкупа акций компании, передает ТАСС.

Стоимость акций в моменте достигла 301,25 рубля за бумагу, следует из данных торгов.

Банк UBS, выступающий в качестве независимого агента по выкупу акций «Роснефти», начал покупку акций на открытом рынке. В течение 23 марта по итогам торгов на Московской и Лондонской биржах банком суммарно выкуплено 1,5 млн акций (в том числе в форме ГДР).

Ранее «Роснефть» сообщила, что упростила процедуру buy back, сняв ряд ограничений, но оставив сроки и объёмы программы без изменений.

Корректировкой программы выкупа акций (buy back) «Роснефть» дает позитивный сигнал рынку, показывая, что верит в свои перспективы, несмотря на низкие цены на нефть, заявил РИА «Новости» старший аналитик компании «БКС Премьер» Сергей Суверов.

«У «Роснефти» достаточно низкая себестоимость добычи, так что она выдержит падение цен. К тому же в отличие от других компаний, которые покупали свои акции на пике, «Роснефть» может начать покупать по низким ценам. Это – логичный и рациональный подход. Это поможет стабилизировать котировки и подаст сигнал инвесторам, что компания верит в свои перспективы. Это является позитивным психологическим фактором и сигналом», - отметил Суверов.

«Роснефть» всегда говорила, что будет искать подходящую рыночную конъюнктуру. Текущая конъюнктура является достаточно интересной. Сейчас котировки опустились... но, возможно, цены уже близки к своим минимальным значениям. Если ситуация с пандемией улучшится, то возможен отскок цен», - оценивает эксперт.

20 марта Банк России сообщил, что подготовил предложения по изменению корпоративного законодательства и, в частности, планирует разрешить компаниям проводить в 2020 году обратный выкуп акций по упрощенной процедуре.

«Роснефть» одобрила первую в своей истории программу выкупа акций еще в августе 2018 года, но до сих пор ею не воспользовалась, отмечают «Ведомости». Всего компания планировала выкупить до 340 млн обыкновенных акций (это 3,2% акций или 10,4% – в свободном обращении) до конца 2020 г. Но «точное количество приобретаемых бумаг будет зависеть от динамики котировок акций и рыночной конъюнктуры в течение периода реализации программы», уточняла компания.

На выкуп акций она готова была потратить до $2 млрд. Акции будут скупаться только на открытом рынке, погасить их или использовать для других целей, компания решит по завершении программы. Финансировать программу она намерена за счет органического свободного денежного потока и продажи непрофильных активов.

«Покупка акций на открытом рынке в период резкого снижения котировок создает привлекательные возможности для повышения акционерной стоимости «Роснефти», – говорится в сообщении компании.

Акции «Роснефти» сильно упали, поэтому компания может начать обратный выкуп, отмечает в свою очередь аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук.

«Компания была не готова выкупать акции по высокой цене, но сейчас они сильно упали. Выкуп может поддержать котировки. Компания сможет использовать акции для продажи в будущем при более высоких ценах», — полагает он.

«Много зарабатывать «Роснефть» сейчас не будет, но у нее есть накопленные средства. Компания может направить на выкуп собственный денежный поток», — рассуждает Полищук.