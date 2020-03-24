ЦБ рекомендовал ограничить выдачу наличных в банкоматах с функцией приема из-за COVID-19

Центробанк рекомендовал банкам ограничить выдачу и прием наличных в банкоматах с функцией выдачи и приема купюр из-за риска распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении регулятора.

«Банк России рекомендовал кредитным организациям соблюдать профилактические меры предосторожности при кассовом обслуживании клиентов в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)», — сообщили в ЦБ.

Так, банкам рекомендуется «по возможности ограничить функции выдачи и приема банкнот» в банкоматах, работающих на прием и выдачу, поскольку работа таких аппаратов предусматривает замкнутый цикл обращения купюр — прием денег от одного клиента и выдачу их же другому без обработки в банке.

ЦБ указывает, что перед выдачей или загрузкой купюр банкам рекоменуется выдержать денежные знаки в кредитной организации в течение срока гарантированной гибели возможного вируса.

Кроме того, в Центробанке рекомендовали регулярно проводить профилактическую дезинфекцию банковских устройств.