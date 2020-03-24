Банки приступили к повышению ставок по ипотеке и вкладам
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Российские банки начинают повышать ставки по ипотеке и вкладам, об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на проведенный опрос.
При этом некоторые банки заняли выжидательную позицию, пересматривать ставки по вкладам и кредитам они пока не собираются, но следят за изменениями на рынке.
Уточняется, что повышения происходят несмотря на то, что накануне ЦБ России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. Некоторые банки начали повышать ставки еще до данного решения ЦБ.
Также глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что в ближайшее время не планируется повышать ставки.