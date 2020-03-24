Стоимость нефти Brent на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 4,5%

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Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent выросла на 4,5%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, стоимость майских фьючерсов на Brent, по данным торгов на 9:25 мск, достигла $28,3 за баррель.

Кроме того, растет цена фьючерса нефти WTI. Она увеличилась на 4,8% и теперь находится на отметке в $24,5 за баррель.

Ранее мировые цены на нефть обновили минимумы 2000-х годов.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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