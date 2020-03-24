Титов направил ВС законопроект по передаче экономических дел суду присяжных

Председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву был передан проект закона по передаче экономических дел на рассмотрение суда присяжных. Об этом сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов.

«Не каждое нарушение договора – мошенничество, не каждая неуплата налогов – уголовное преступление», — цитирует Титова РИА «Новости».

Он считает, что пока в России не выросло новое поколение, необходимо передать экономические дела присяжным, которые будут оценивать каждое конкретное дело с точки зрения здравого смысла.

«Мы прекрасно понимаем, что сразу переломить ситуацию в этой сфере не получится. Но пока <…>, пускай у нас будут присяжные», — отметил Титов.

Он уточнил, что суд присяжных не станет панацеей при обсуждении предотвращения незаконного уголовного преследования бизнеса.

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