РИА «Новости»: российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам
Банки России начинают повышать ставки по ипотеке, а также по вкладам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственное исследование.
По данным агентства, некоторые игроки на рынке занимали выжидательную позицию и теперь с понедельника, 23 марта, начали повышать ставки по ипотеке. Стоит отметить, что это происходит несмотря на то, что ЦБ России в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. Также глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что в ближайшее время не планируется повышать ставки.
Уточняется, что некоторые банки уже повышали ставки по ипотеке даже до пятничного решения ЦБ.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 6%
— Упрощен порядок списания ипотеки для многодетных семей
— Путин поручил проработать снижение взноса по ипотеке для молодых семей