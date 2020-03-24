РИА «Новости»: российские банки начали повышать ставки по ипотеке и вкладам

Банки России начинают повышать ставки по ипотеке, а также по вкладам, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственное исследование.

По данным агентства, некоторые игроки на рынке занимали выжидательную позицию и теперь с понедельника, 23 марта, начали повышать ставки по ипотеке. Стоит отметить, что это происходит несмотря на то, что ЦБ России в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых. Также глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что в ближайшее время не планируется повышать ставки.

Уточняется, что некоторые банки уже повышали ставки по ипотеке даже до пятничного решения ЦБ.

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