Стоимость нефти упала до $21,3

Мировые цены на нефть показывают снижение котировок до 8% — 9%. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так стоимость североморской нефтяной смести марки Brent упала на 8,22% до $25,13 за баррель, по данным на 1.17 мск.

Кроме того, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 9,89% до $21,32 за баррель.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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