Источник: авиасообщение между Россией и Турцией будет ограничено

Россия и Турция ограничат авиасообщение с 23 марта регулярными рейсами Москва - Стамбул и чартерами для отправки пассажиров на их родину. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в авиационной отрасли.

Уточняется, что регулярные рейсы будут выполняться только в аэропорт Стамбул, в другие аэропорты — как чартерные при условии перевозки в Турцию их граждан и в РФ россиян до их полного вывоза.

Ограничения вступят в силу 23 марта в 00.00 мск.

Официальных комментариев от авиавластей не поступало.