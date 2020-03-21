Мишустин предостерег работодателей от «соблазна» увольнений на фоне коронавируса

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Премьер-министр РФ Михаил Мишусти предупредил работодателей о том, что увольнение сотрудников может быть только крайней мерой, учитывая ситуацию с распространением коронавируса, сообщает РИА «Новости».

Правительство будет следить, чтобы у бизнеса не было «соблазна» увольнять людей, воспользовавшись ситуацией.

Такие компании ждет прверка трудовой инспекции и ФНС, предупредил Мишустин на совещании по экономическим вопросам.

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