Лукашенко поручил министрам рассмотреть новые предложения России по нефти

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с рабочей группой заявил, что Россия полностью поддержала предложения Минска по поставкам нефти. Об этом сообщает агентство «БелТА».

На встрече присутствовали премьер-министр страны Сергей Румас, белорусский вице-премьер Юрий Назаров, председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков и ряд других высокопоставленных лиц Белоруссии.

Белорусский лидер сообщил, что поручил министрам рассмотреть новые предложения от Москвы, которые Минск получил три дня назад.

«Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?» — отметил Лукашенко.

Известно, что предложения российской стороны были рассмотрены на заседании рабочей группы.

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