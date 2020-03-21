Сечин раскрыл себестоимость добычи «Роснефти»

«Роснефть» имеет большую ресурсную базу для того, чтобы вести добычу нефти 22 года без дополнительных вложений в геологоразведку, но не снижая объемов, но при этом уровень операционных затрат позволяет компании работать в текущих условиях «достаточно долго», сообщил телеканалу «Россия 24» глава «Роснефти» Игорь Сечин.

«Наши операционные затраты позволяют нам достаточно долго работать в этом режиме. Ресурсная база даже без проведения дополнительных инвестиций в геологоразведку позволяет 22 года добывать, не снижая объемов добычи», - сказал он.

Сечин считает, что необходимо работать в рамках рынка и показывать эффективность.

«Поэтому мы чувствуем себя достаточно уверенно, и убеждены в том, что надо придерживаться рыночных конструкций и работать в рынке, показывать свою эффективность», - цитирует его ТАСС.

Глава «Роснефти» сообщил, что у компании низкая себестоимость добычи, которая составляет $3,1 на баррель.

«У нас в целом операционные затраты низкие, $3,1 на баррель. У нас есть весь набор механизмов для того, чтобы исполнить те планы, которые у нас есть», - сказал он.

Крупнейшая в России по добыче компания «Роснефть» по итогам 2019 года сохранила уровень производства на уровне 2018 года, добыв 285,5 млн тонн углеводородов.