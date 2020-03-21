Сечин назвал условия роста нефти до $60 уже в этом году
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин назвал в интервью телеканалу «Россия 24» условие роста цены нефти до $60 до конца 2020 года.
В его представлении, это возможно, если «процессы будут продолжаться, и будет выход сланцевой нефти с рынка».
«Газета.Ru» сообщала, что обвал цен подталкивает американских нефтяников, занимающихся сланцевыми разработками, к банкротству.
Текущие же цены на нефть Сечин не расценивает как драматичные.
Уход с рынка сланцевых корпораций должен привести к новой балансировке рынка, предполагает глава «Роснефти».
«Будут ли инвесторы в дальнейшем доверять росту сланцевой добычи? Думаю, нет», — заявил Сечин.