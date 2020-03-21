Boeing приостанавливает выплату дивидендов акционерам

Компания Boeing приостанавливает выплату дивидендов своим акционерам из-за кризиса на фоне пандемии коронавируса нового типа, сообщается на сайте авиаконцерна.

Кроме того, до конца текущего года заморожена выплата зарплат генеральному директору концерна Дэвиду Кэлхуну и председателю совета директоров Ларри Келлнеру, говорится в релизе. Отмечается, что компания принимает все возможные меры для сохранения производства и цепочки поставок в сложившихся условиях.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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