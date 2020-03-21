МВФ: мировая экономика справится с последствиями пандемии

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Мировая экономика сможет справиться с последствиями пандемии коронавируса нового типа, считает директор департамента стратегии, политики и анализа Международного валютного фонда (МВФ) Мартин Мюлейзен. Его заявление опубликовано на сайте организации.

Кризисная ситуация наступила в то время, когда мировая экономика готова к потрясениями, отметил Мюлейзен. Он пояснил, что продолжительное расширение глобальной экономики и высокий уровень занятости помогут справиться со слабой экономической активностью из-за пандемии.

Глава департамента МВФ выразил уверенность, что кризис является временным. По мнению Мюлейзена, самым эффективным способом борьбы с ним является ограничение распространения коронавируса нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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