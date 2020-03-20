Bloomberg выяснил планы России в нефтяной войне
Россия не попросит первой перемирия в нефтяной войне с Саудовской Аравией, сообщает Bloomberg.
По сведениям агентства, Москва подготовилась к кризису, случившемуся после выхода из сделки ОПЕК+. У России достаточно ресурсов, чтобы выдержать низкие цены на нефть дольше, чем Эр-Рияд.
«Путин не из тех, кто сдается, даже если борьба дорого ему обходится», — заявил один из собеседников Bloomberg.
Другие источники агенства выразили уверенность, что российскому лидеру хватит опыта, чтобы выйти из нефтяного кризиса.
Кроме того, агентство отметило, что Россия открыта к обсуждению сделки ОПЕК+, но только на своих условиях.
Колебания на рынке начались, когда участники ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%. 1
8 марта нефть марки Brent стоила меньше $25 за баррель, обновив минимум с 2003 года.
Ранее аналитики спрогнозировали падение цен на нефть до $5.