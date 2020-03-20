Путин подписал указ о финансовой поддержке малоимущих семей с детьми

Путин подписал указ о ежемесячных выплатах малоимущим семьям, в которых растут дети от трех до семи лет, следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации документа.

Семьи, где доход на человека меньше прожиточного минимума, будут получать ежемесячную поддержку от государства.

Размер выплаты на одного ребенка будет составлять половину прожиточного минимума, устанавливаемого в каждом субъекте России.

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