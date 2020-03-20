ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых

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Банк России в пятницу, 20 марта, оставил ключевую ставку на уровне 6% годовых. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте финансового регулятора.

Соответствующее решение принял совет директоров Центробанка.

«В феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России», — говорится в заявлении.

В ЦБ отмечают, что сохранение ставки связано с изменениями внешних условий. Речь идет о распространении эпидемии коронавируса нового типа и резкого падения цен на нефть.

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