ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых
Банк России в пятницу, 20 марта, оставил ключевую ставку на уровне 6% годовых. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте финансового регулятора.
Соответствующее решение принял совет директоров Центробанка.
«В феврале-марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза Банка России», — говорится в заявлении.
В ЦБ отмечают, что сохранение ставки связано с изменениями внешних условий. Речь идет о распространении эпидемии коронавируса нового типа и резкого падения цен на нефть.
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