Узбекистан приостановил все пассажироперевозки по международным направлениям на 40 дней
Узбекистан приостановил с 20 марта международные пассажироперевозки всеми видами транспорта. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта страны.
«С 20 марта пассажироперевозки на автобусах, автомобилях, железных дорогах и воздушном транспорте по международным направлениям приостановлены на 40 дней», — отметили в ведомстве.
Отмечается, что речь идет об автомобильных, воздушных, железнодорожных и речных грузовых перевозках.
В настоящее время в республике зафиксировано 23 случая заражения вирусом COVID-19.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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