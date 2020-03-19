WSJ узнала о планах США ввести санкции против РФ для стабилизации цен на нефть
Американские власти планируют ввести антироссийские санкции для стабилизации ситуации на нефтяном рынке. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Чего именно могут коснуться ограничительные меры в отношении России, не уточняется.
Соответствующие меры планируют ввести, чтобы власти Саудовской Аравии стабилизировали цены на нефть.
Также, о данным газеты, Белый дом рассматривает воздействие на нефтяные цены через дипломатические каналы, включая Госдепартамент и Совета национальной безопасности.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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