WSJ узнала о планах США ввести санкции против РФ для стабилизации цен на нефть

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Американские власти планируют ввести антироссийские санкции для стабилизации ситуации на нефтяном рынке. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Чего именно могут коснуться ограничительные меры в отношении России, не уточняется.

Соответствующие меры планируют ввести, чтобы власти Саудовской Аравии стабилизировали цены на нефть.

Также, о данным газеты, Белый дом рассматривает воздействие на нефтяные цены через дипломатические каналы, включая Госдепартамент и Совета национальной безопасности.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

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