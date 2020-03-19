Банк Англии понизил ставку до 0,1%
На внеочередном заседании Банк Англии принял решение о понижении ставки на 15 базисных пунктов. Об этом сообщает регулятор.
Таким образом, ставка была снижена до 0,1%.
Кроме того, Банк повысил объем выкупа активов с рынка на $243,9 млрд, до $749,1 млрд.
Ранее Банк Англии уже понижал ставку на 50 базисных пунктов до 0,25% в рамках внеочередного заседания.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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