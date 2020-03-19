Банк Англии понизил ставку до 0,1%

<img src="//img.gazeta.ru/files3/491/11810491/20171005_gaf_u39_917-pic905-895x505-75790.jpg">

На внеочередном заседании Банк Англии принял решение о понижении ставки на 15 базисных пунктов. Об этом сообщает регулятор.

Таким образом, ставка была снижена до 0,1%.

Кроме того, Банк повысил объем выкупа активов с рынка на $243,9 млрд, до $749,1 млрд.

Ранее Банк Англии уже понижал ставку на 50 базисных пунктов до 0,25% в рамках внеочередного заседания.

Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ФРС США понизила ставку почти до нуля на фоне коронавируса

— Эксперт счел своевременным решение ФРС США о снижении базовой ставки