Российская нефть понизилась до $19 за баррель

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До $18,64 за баррель уменьшилась цена российской нефти Urals, которая поставляется в Северо-Западную Европу. Об этом сообщает Argus Media.

По данным агентства, понижение происходит на фоне решения Saudi Aramco резко сократить «контрактные цены на апрельские партии».

Таким образом был достигнут минимальный уровень цен с начала 2002 года. Как отмечает агентство, на это оказали влияние сообщения о росте поставок нефти из балтийских портов в начале апреля на 25% относительно марта.